Real Madrid-Napoli | si fa male… Mazzarri | lo scatto | poi l’infortunio

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 30 novembre 2023) Il ritorno di Waltersulla panchina del, per quanto inaspettato, ha portato grande entusiasmo. Il secondo stint sulla panchina dei partenopei è iniziato con un’importante vittoria in trasferta sul campo dell’Atalanta e una sconfitta a testa alta contro il. La squadra sembra più compatta rispetto a quanto visto nelle ultime uscite con Garcia, sicuramente più motivata, la svolta, sotto il profilo caratteriale, sembra già evidente. Il merito è della verve e dell’entusiasmo dell’allenatore toscano che in panchina non sta fermo un secondo e rischia anche di… farsi male.diinAl termine della partita frae ...