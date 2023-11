Real Madrid-Napoli 4-2 - Mazzarri k.o. e qualificazione rinviata

Leggi su italiasera

(Di giovedì 30 novembre 2023) (Adnkronos) – Ilperde al Santiago Bernabeu contro il, che si impone per 4-2 nel match in calendario per la quinta giornata del Gruppo C della Champions League 2023-2024. La squadra allenata daviene affondata nel finale dal gol del giovanissimo Paz e dalla rete di Joselu: il, già qualificato per gli ottavi di finale, vola a 15 punti. Ilrimane a quota 7 e dovrà blindare lanella sesta e ultima giornata, il 12 dicembre, quando riceverà il Braga: i portoghesi, dopo l’1-1 con l’Union Berlin, sono a quota 4. Ilpassa al primo attacco. Kvaratskhelia si accende, Di Lorenzo rifinisce e Simeone è bravo a concretizzare: 1-0 per gli azzurri al 9?. Il vantaggio resiste ...