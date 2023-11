Real Madrid - Napoli 4 - 2 | gol e highlights

Si scuoite e pareggia, l' Inter . sotto 3-0 contro il Benfica , si rimette in partita con Arnautovic, Frattesi, e un rigore di Sánchez. E ... ()

Inter : sotto di tre gol trova il pareggio in casa Benfica (3-3). Napoli battuto (4-2) dal Real Madrid

Carlo Ancelotti , allenatore del Real Madrid , dopo la vittoria contro il Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni stampa in conferenza stampa. ... (terzotemponapoli)

Real Madrid-Napoli 4-2 - Mazzarri k.o. e qualificazione rinviata

(Adnkronos) – Il Napoli perde al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, che si impone per 4-2 nel match in calendario per la quinta giornata del ... (giornaledellumbria)