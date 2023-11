Real Madrid impressionato da Kvaratskhelia | Perez parla con ADL

Il Real Madrid prepara il grande colpo in attacco: Haaland o Alvarez se sfuma Mbappé

Carlo Ancelotti , com'è noto, a fine stagione lascerà quasi sicuramente ilper allenare il Brasile . In attesa di scegliere il successore, con la suggestione Roberto De Zerbi che prende sempre più quota, Florentino Perez è sempre deciso a regalare un grande ...

Real Madrid-Napoli 4-2: a testa alta dal Bernabeu nonostante il poker ilmattino.it

Real Madrid-Napoli, Mazzarri: "Spirito ritrovato, fatta un'ottima gara" Sky Sport

Kvaratskhelia, il padre: “Per Khvicha giocare contro il Real Madrid è stato speciale. Vi svelo un suo sogno”

Il padre di Khvicha Kvaratskhelia ha commentato la sconfitta degli azzurri contro il Real Madrid in Champions League. Questo quanto evidenziato: “Khvicha ha sempre sognato e sogna ancora di giocare ...

Soccer: Champions, Real-Napoli 4-2, Benefica-Inter 3-3

(ANSA) - ROME, NOV 30 - Napoli lost 2-4 to Real Madrid in their group C Champions League match in the Spanish capital on Wednesday evening, leaving them needing one point to make it through to the ...