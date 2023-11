Real Madrid | Ancelotti | 'Partita equilibrata contro un Napoli organizzato' E sul futuro non risponde

“Prima di subire il 3-2 abbiamo creato 2 o 3 presupposti per poter vincere. Sono felice della prestazione generale. Sappiamo che il Real in ... (sportface)

Real Madrid-Napoli 4-2 - Mazzarri con 38 di febbre : “Prima del 3-2 creato presupposti per vincere”

Napoli coraggioso - ma il Real Madrid ha troppe risorse : ottavi comunque vicini per Mazzarri

Il Napoli colpisce subito, prende due schiaffoni, ha il coraggio e la qualità per tornare sulla parità, poi capitola nel finale forse in modo non ...