Real Madrid | Ancelotti | “È stata una partita molto equilibrata”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCarlosoddisfatto per la vittoria arrivata nonostante le tante assenze per infortunio nella sua squadra. “Non potevo pensare – dice – alle tante assenze anche perché quelli che ci sono stanno facendo tuttibene”. “E’una. Noi siamo riusciti a prevalere nel finale grazie a una energia che sembrava che non avessimo più ma che siamo riusciti a ritrovare. Con la palla siamo semprepericolosi . Il Napoli ha molta qualità e un’ottima organizzazione. E’ una squadra temibile perché ha molte risorse”. “La gestione nel prossimo futuro – dice il tecnico del– èsemplice perché ne abbiamo disponibili quasi soltanto undici e non c’è pericolo di ...