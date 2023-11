Re Carlo | il sottovalutato | da sempre paladino dell’ambiente | è stato anche un sex symbol

Leggi su amica

(Di giovedì 30 novembre 2023) È difficile parlare di resenza cadere negli stereotipi. Un uomo che, nei suoi 75 anni di vita – li ha compiuti il 14 novembre – ètutto e il contrario di tutto. Nato con la camicia e, da subito, incasellato in un ruolo da cui, per molto tempo, ha fatto fatica a uscire (forse sta iniziando adesso). Quello di erede al trono più longevo di, privo di personalità, succube della madre, la regina Elisabetta, e crudele con la moglie Diana. Eppure, a definired’Inghilterra sonostati gli altri. Spesso in maniera scorretta, come ha spiegato ad Amica il giornalista ed esperto royal Vittorio Sabadin: «Penso chesia sfortunato perché gran parte della sua vita ...