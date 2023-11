Ranking FIFA | Argentina prima | scende il Brasile | stabile l’Italia

Calcio: in ranking Fifa Italia resta nona, Inghilterra ora terza

Si conferma al nono posto della nazionale italiana di calcio , reduce dal successo sulla Macedonia del Nord e dal pareggio con l'Ucraina nelle due gare che hanno permesso agli azzurri di staccare il pass per la fase ...

L'Italia resta al 9° posto del Ranking FIFA, l'Inghilterra scavalca il Brasile e sale in 3ª posizione FIGC

England now in top three in FIFA World Ranking

Zurich (Switzerland), Nov 30 (UNI) England are now in third place after the last rankings were released by FIFA on Thursday. England have risen to their highest ever FIFA ranking after an unbeaten ...