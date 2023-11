Rai | nasce ‘UniRai’ | il leader Palese | “E’ aperta a tutti | intercettato malcontento colleghi”

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 30 novembre 2023) (Adnkronos) – “E’ un percorso cominciato alla grande, abbiamo riempito una sala di 400 posti in un giorno lavorativo e tanti sono collegati in streaming. Siamo contentissimi che al battesimo di UniRai abbiamo aderito in così tanti”. A dirlo all’Adnkronos è Francesco, giornalista di Rainews e nuovodi UniRai, la nuova realtà associativa “– come si legge nel documento programmatico, pubblicato su unirai.it – ai giornalisti della Rai, libera da ogni pregiudizio ideologico, lontana dalla propaganda politica e saldamente ancorata ai valori costituzionali”. L’associazione è stata presentata stasera a Roma presso l’Auditorium Due Pini. “come associazione-spiega- Con la volontà di intercettare il ...