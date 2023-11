Rai apre un’indagine interna per gli audio di Michele Guardì

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 30 novembre 2023)“Cane Magalli, cane, cane, levatelo, levatelo“. Questi e altri insulti sono al centro di alcuni“shock”, fuori onda, che hanno per protagonista. Il regista e autore de I Fatti Vostri inveisce in regia cedendo al turpiloquio e ad espressioni sessiste e omofobe. Li hanno rispolverati Le Iene, nella puntata di martedì scorso. E ora la Rai è decisa a fare chiarezza. In un comunicato fanno sapere che: “Già nella giornata di ieri, mercoledì 29 novembre, ha dato mandato per l’apertura di un audit interno e di tutte procedure aziendali previste sui fatti che riguardano il regista. La decisione è giunta dopo la messa in onda, martedì 28 novembre, su Italia 1, di un servizio contenente alcuni fuori onda del regista e sue ...