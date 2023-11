Ragno lupo lo punge e deposita uova sul suo piede | panico sulla nave da crociera Ecco cosa è accaduto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 novembre 2023)sconvolta dalla puntura all’alluce del. Perfino la BBC si è occupata di un caso che solitamente finisce nelle lunghe paginate con foto choc sui tabloid. Si tratta di ciò che èal signor Colin Blake che stava festeggiando il suo 35esimo anniversario di matrimonio viaggiano in. L’uomo si è ritrovato a cenare all’attracco dellaa Marsiglia, in Francia, con l’alluce deldestro che in una notte è diventato viola. Laè ripartita e la visita del medico di bordo ha sentenziato che il gonfiore era stato causato dal pizzico di un. Blake ha ricordato che quando il personale medico ha aperto con un bisturi l’alluce gonfio ne è uscito un pus bianco latte e ...