Questo test di logica ti manderà fuori di testa | scopri quale tazzina si riempirà prima | Sbagliano tutti

“Un cornetto vuoto come le nostre teste in questo momento” : comprano un dolce alla professoressa per non farsi interrogare

Arriva la figura dello psicologo di base : ciascuna azienda sanitaria locale dovrà dotarsi di questo servizio. Le info utili. TESTO

Sinner testimonial per Roma Expo 2030 : «Al tennis si vince in 2 set - questo è il numero che dovete votare» – Il video

In una terza elementare di Rende in provincia di Cosenza i genitori degli altri alunni si sono organizzati per lasciare un bambino di otto anni solo in classe. Per protesta. Al di là della vicenda specifica - vale la pena interrogarsi. Il nostro sistema scolastico sa rispondere ai bisogni educativi speciali degli alunni? «La normativa prevede che tutti gli studenti vengano accolti - riconosciuti e accompagnati. Nei fatti - questo non accade» - spiega Maria Assunta Zanetti - direttrice scientifica di LabTalento - che certifica la plusdotazione. Ecco che cosa - invece - si potrebbe fare. All'interno della scuola

Questo camion non ha scaricato letame davanti a un McDonald’s in Francia per protestare contro Israele