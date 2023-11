“Quanto si ferma?” La nuova truffa che spaventa gli italiani | ecco come funziona e come difendersi

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 30 novembre 2023) Non ci sono soltanto le truffe virtuali, pure frequentissime, a mettere in pericolo la sicurezza dei cittadini, spesso ignari delle modalità con cui dei malintenzionati cercano di raggirarli. Ci sono anche “trappole” più tradizionali che simulano dinamiche reali, alle quali è necessario fare attenzione soprattutto quando si è alla guida: dal falso incidente allo specchietto rotto e tante altre, tutte truffe delle quali ci occuperemo a breve, occorre fare attenzione a dei segnali e persino ad alcune parole: “si?”. È questa la fatidica, apparentemente banale, domanda che può far scattare un primo campanello d’allarme. I garage custoditi, con il traffico tentacolare delle grandi città, sono una gran bella invenzione, ma quando lasciate l’auto in un garage non conviene mai specificare pertempo ci si assenterà. ...