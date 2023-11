Quando si parla di indagati…

Leggi su butac

(Di giovedì 30 novembre 2023) Sono tanti i siti legati al mondo della disinformazione che nei giorni scorsi – ma anche prima – hanno titolato come potete vedere negli esempi qui di seguito: AIFA LEAKS: BUGIE ED OMISSIONI SU COVID E VACCINI. ROBERTO SPERANZA E NICOLA MAGRINI INDAGATI Speranza e Magrini indagati: hanno taciuto gli effetti avversi del vaccino Speranza indagato per omicidio Titoli che fanno leva sul fatto che due persone siano sotto indagine, qualcuno addirittura alla parola “indagato” aggiunge anche “per omicidio”, che non fa mai male. Nessuna delle testate che ho riportato qui sopra ha pubblicato anche la seconda parte della notizia, che troviamo invece su ANSA e su Repubblica: Covid: richiesta di archiviazione per Speranza Vaccini, Speranza indagato. “La procura di Roma ha già chiesto l’archiviazione” Curioso che non abbiano raccontato anche questa parte, visto che le notizie di cui vi ho ...