Pugno duro contro il pezzotto | provvedimento durante Juve-Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 30 novembre 2023) Ben presto la lotta alla pirateria potrebbe avere la meglioi cosidetti “furbetti” che utilizzano il famosoNel nostro Paese sono ancora tante le persone che cercano strade più facili ed economiche per poter guardare partite di calcio e altri eventi sportivi. La pirateria in Italia è diventata una cosa sempre più fitta. Il, ossia un decoder illegale che permette agli utenti che lo acquistano di aver a disposizione tutti i cataloghi Sky, Netflix, Prime Video e Dazn, presto potrebbe cessare di esistere. La novità odierna, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe riguardare una modifica che partirà dalla partita trantus e. Capolinea per ilIl quotidiano di oggi ha riportato che ben presto la lotta...