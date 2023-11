Provinciali Salerno | Azione presenta la sua lista

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Essere riusciti are ladiper le elezionidimostra quanto paghi il costante lavoro sul territorio, senza promesse improbabili ma con la chiarezza delle proposte, la serietà e la credibilità delle proposte che tengano a cuore i bisogni reali delle nostre comunità. Non è stato facile raccoglie il sostegno di quasi 120 consiglieri comunali che hanno sottoscritto la nostrama il risultato è stato possibile grazie al generoso sostegno dei nostri candidati e di tutti i dirigenti e i militanti. Andiamo avanti così, convinti che non serva intrupparsi in altre liste nella speranza di conquistare un seggio macostruire un percorso, quindi una casa politica credibile per i riformisti, i liberali e i popolari anche in provincia di ...