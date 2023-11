Provinciali | cambia la data delle elezioni del Consiglio

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha rettificato con un proprio provvedimento ladi svolgimentodelProvinciale di Benevento. Si voterà giovedì 21 dicembre 2023, e non il 20 come stabilito in precedenza. La sede del Seggio resta il PalaTedeschi di via Antonio Rivellini del capoluogo. Il motivo del provvedimento di rettifica, ha spiegato il Presidente, va ricercato in un errore calcolo contenuto nel cronoprogramma degli adempimenti ed è stato assunto in sede di autotutela. Tutti i provvedimenti, gli atti e le procedure già avviate ed ultimate per leper il rinnovo delProvinciale sono stati salvaguardati e sanati. Il provvedimento presidenziale, con oggetto: “Elezione del ...