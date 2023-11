Progetti per le Competenze Trasversali e l’Orientamento | siglata la convenzione tra ‘Alberti’ e Gesesa

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato siglato il Protocollo d’Intesa tra l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “G. Alberti” di Benevento el’azienda sannita che gestisce il servizio idrico integrato. All’incontro sono intervenuti: la Dirigente Scolastica Silvia Vinciguerra, l’Amministratore Delegato diSalvatore Rubbo, le referenti di progetto Tiziana Catalano e Melania Russo per, Luisa Bonito per l’Istituto Superiore e gli studenti della classe quarta dell’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie”, che parteciperanno al PCTO (Percorso per le). Il progetto, che verrà sviluppato in aula, tratterà sia le tecniche industriali di affinamento per le acque potabili sia i sistemi di trattamento delle acque reflue con ...