Private Banking | da AI a più protezione | le sfide del futuro

(Di giovedì 30 novembre 2023) Numeri decisamente positivi per l’industria delche, sulla spinta degli ottimi risultati di raccolta (+5,3%) registra una crescita dell’8,2% rispetto al 2022 raggiungendo, a fine 2023, 1.076 miliardi di euro di asset in gestione, accompagnati da un livello di soddisfazione della clientela mai registrato prima. Evidenze che confermano la fiducia della clientela per un modello di servizio caratterizzato dalla presenza di professionisti dedicati ad elevata professionalità.: raccolta +8,2% E’ il contesto nel quale si è svolta la XIX edizione del Forum AIPB (“Un patto tra le generazioni: l’agenda del”) che ha riunito lo scorso 28 novembre a Palazzo Mezzanotte a Milano oltre 450 rappresentanti della distribuzione e della produzione del settore ...