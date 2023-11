Primo weekend di dicembre con neve e freddo in arrivo

Leggi su agi

Correnti umide interessano il Mediterraneo centrale portando condizioni meteo instabili in Italia. Piogge e acquazzoni sparsi in particolare al Nord e sui settori centrali tirrenici. Sulle regioni settentrionaliche cadrà inizialmente a quote molto basse, fin sui fondovalle nelle Alpi. Rialzo termico che pero' entro domani si farà sentire su tutta la Penisola con valori anche di 6-10 gradi al di sopra delle medie del periodo specie al Centro-Sud. Si conferma invece neldil'di aria più fredda con clima invernale e temperature che torneranno a scendere al di sotto delle medie del periodo. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che mostrano una certa dinamicità anche per la prossima settimana con maltempo che potrebbe interessare a più riprese la nostra ...