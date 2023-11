Prima condanna per uno dei fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro | 6 anni e 8 mesi per Andrea Bonafede junior

(Di giovedì 30 novembre 2023) Arriva laper uno deidiè statoto oggi a 6e 8per favoreggiamento aggravato e continuato, e per procurata inosservanza della pena. Si tratta del cugino omonimo ma più giovane di quell’che prestò la sua identità al boss di Castelvetrano per permettergli di curarsi. L’imputatoto oggi è invece il geometra impiegato al comune di Castelvetrano che ha ritirato le ricette mediche scritte dal medico di base, Alfonso Tumbarello. Il gup, Rosario Di Gioia, ha riconosciuto il massimo della pena di 10(ma ...

Condannato il primo dei fedelissimi di Messina Denaro, ma non è mafioso

PALERMO – Reggono le accuse di favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza di pena, ma non quella di associazione mafiosa per uno dei fedelissimi di Matteo Messina Denaro. Il giudice per l’udie ...