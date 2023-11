Prevenire e trattare il cimurro nei cani | ecco cosa devi sapere

Leggi su dilei

(Di giovedì 30 novembre 2023) Essere consapevoli di rischi e minacce per il proprio cane è uno dei principali doveri di ogni padrone e tra le malattie più temute, quando si parla di, c’è sicuramente il, una patologia virale molto contagiosa, che colpisce anchedi selvatici come la volpe o il lupo e altre specie di carnivori. In questo articolo scopriremo cos’è, le sue cause, le possibilità di trattamento e le strategie di prevenzione in modo che tu possa proteggere al meglio il tuo pet. Cos’è il? Ilno è una malattia altamente contagiosa provocata da un pericoloso virus che prende di mira inizialmente i linfonodi. In un lasso di tempo molto breve – solitamente meno di una settimana – si diffonde attraverso il sistema circolatorio, attaccando l’apparato digerente, la pelle e, ...