Pressing di Salvini sulle bollette | la Lega insiste per la proroga del mercato tutelato

Leggi su iltempo

(Di giovedì 30 novembre 2023) Continua ildellache si focalizza sulladelper ledi luce e gas, dopo il varo del dl Energia in Consiglio dei ministri. Dopo che Matteoha parlato di «errore» a cui bisogna rimediare, il capogruppo alla Camera del partito di via Bellerio, Riccardo Molinari, ribadisce: «Noi consideriamo comunque che una forma di tutela, visto il quadro attuale dei costi dell'energia, vada trovata. Il ministro Pichetto Fratin sta lavorando e andremo a contrattare con la Commissione europea unadi qualche mese, o diversamente dovremo capire con la normativa nazionale come tutelare questi utenti». Con la fine del, in assenza di una, ...