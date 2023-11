Presentato a Palazzo Paolo V il programma Pn Metro Plus Città Medie

(Di giovedì 30 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCon la partecipazione di Università, sigle del mondo produttivo e rappresentative delle principali categorie dell’economia, poi scuole, associazioni sportive, comitati di quartiere e delle contrade e parrocchie, aV, si è svolto nel pomeriggio il forum di presentazione di Pndi finanziamento che vede Benevento quale potenziale beneficiaria di finanziamenti pari a 8 milioni di euro per innovazione sociale, formazione e inserimento nel mondo lavorativo. “Condivisione di idee e co-zione attraverso l’ascolto delle forze vive dellasono gli assi portanti delche – dopo la pubblicazione dell’avviso pubblico – per la raccolta ...

Capodanno 2024 a Catania con Tananai, Biondi e tanti altri artisti: il 31 dicembre in piazza Duomo

...adegli Elefanti a screening sanitari gratuiti per chi vive in condizioni di disagio socio - economico. L'Amministratore Unico di Amts Giacomo Bellavia, dal canto suo, hal'...

Presentato a palazzo Zanca “Immagina Messina” il cartellone del ... Comune di Messina

Uno spareggio per la storia. Presentato a Palazzo dei Priori il libro ... Umbria Notizie Web

Scudo verde a Firenze da giugno 2024, primo stop a mezzi inquinanti. I dettagli dell’accordo

Firenze, 30 novembre 2023 – È stato firmato e presentato oggi a Palazzo Medici Riccardi l'accordo di programma raggiunto tra il Comune di Firenze e la Città metropolitana per contrastare lo smog. Il p ...

La mostra "Sub tutela dei" sul giudice e beato Rosario Livatino approda al palazzo di giustizia

L'iniziativa, che prende il nome da un motto utilizzato proprio da Livatino, è stata presentata al Meeting di Rimini l'anno scorso e da allora viene riproposta in tante città italiane, anche per far ...