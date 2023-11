‘Preparati la bara’ | stalker fermato dopo due anni

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Tempo al tempo, preparati la bara”. È uno degli choccanti messaggi intimidatori inviati alla ex moglie che aveva chiesto e ottenuto duefa la separazione. L’uomo, un 53enne di Montefusco, in provincia di Avellino, non si era mai rassegnato e quasi ogni giorno, dall’ottobre del 2021, perseguitava la ex moglie, una 46enne trasferitasi nel frattempo nel comune di Prata Principato Ultra, con appostamenti e pedinamenti fino a raggiungerla sul posto di lavoro. “Tempo scaduto, hai le ore contate, sto arrivando” gli altri messaggi che pubblicava su un social network che però non furono ritenuti sufficientemente attendibili per incriminarlo, su denuncia della donna, per maltrattamenti. La ex moglie non si è arresa e ora ha ottenuto dal gip del Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura, il divieto di avvicinamento ai luoghi da lei ...