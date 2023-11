Premier League | altri due giocatori accusati violenza sessuale | “i club sapevano ma li hanno fatti giocare”

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 novembre 2023) Due calciatori die un manager, anche lui attualmente in undella massima divisione inglese,continuato ae allenare nonostante le indagini nei loro confronti per quanto riguarda accuse die domestica. Lo ha riferito la BBC, che ha rivelato inoltre come in base alle testimonianze le società erano al corrente delle stesse accuse per i loro tesserati. I nomi per motivi legati alle vicende giudiziarie, non possono essere noti. La nota emittente britannica ha raccolto le testimonianze delle vittime e ricordato come dal 2020 a oggi sono stati sette idicono dirigenti indagati per reati sessuali. A questo proposito, drammatica la testimonianza di ...