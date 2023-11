“Povera Ilary…” Bomba top sulla Blasi | Pier Silvio Berlusconi costretto a parlare di brutte cose

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 30 novembre 2023) C’è un film italiano che è riuscito a scalare la classifica degli ascolti globale su Netflix nella settimana tra il 20 e il 26 novembre. È il documentario Unica, dedicato alla fine del matrimonio tra Ilarye Francesco Totti. Dettagli scottanti e rivelazioni inedite che l’ex Lady Totti ha dato in esclusiva alla piattaforma streaming e che hanno appassionato tantissimi abbonati. Come riporta la classifica Netflix Top10, infatti, il docu-film-intervista ha avuto 1.9 milioni di visualizzazioni in tre giorni (è uscito il 24 novembre) per un totale di 2.6 milioni di ore visualizzate. Il documentario è disponibile nel catalogo Netflix anche dei paesi esteri col titolo Ilary: The One And Only e proprio questa settimana si è piazzato al sesto posto tra i film in lingua non inglese più visti al mondo su Netflix. “Lo ha fatto per soldi”. Addio ...