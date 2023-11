Porto Recanati | muore nel sonno e il collega è colto da un fatale di crepacuore

(Di giovedì 30 novembre 2023) Pubblicato il 30 Novembre, 2023 Luca Gatto e Giuseppe Muscarella morti a poche ore di distanza. Il primo per un malore improvviso che l’ha colpito nel. Il secondo, suodi lavoro e amico, diper il dispiacere, dopo aver appreso la tragica notizia. Luca Gatto è morto nelper un malore, che l’hamentre si trovava a letto nel suo appartamento a. Era un dipendente nella Somacis, la stessa azienda dove lavorava Giuseppe Muscarella. Quest’ultimo ha saputo delmentre si trovava al lavoro. Dopo aver appreso la notizia ha avuto un malore e si è accasciato a terra, riporta Il Corriere Adriatico. I sanitari sono accorsi in azienda e hanno caricato l’uomo, ancora cosciente, ...

Malore nel sonno, Luca Gatto muore a 48 anni. Il collega Giuseppe Muscarella non regge al dolore: stroncato da un infarto a 58 anni

OSIMO - Doppio dramma alla Somacis, azienda di circuiti stampati di Cerretano che ieri è rimasta chiusa per lutto. In un paio d’ore se ne sono andati due operai per un malore ...

