PON Scuola | pagamento fatture e compensi al personale entro il 31 dicembre Nota di sollecito con indicazioni

La scuola svolge un ruolo cruciale nella società contemporanea, non solo come istituzione educativa, ma anche come motore di cambiamento ... (orizzontescuola)

Santa Maria Capua Vetere. La lista “Scuola , Risorsa per il Futuro!” s’impone, in occasione dell’elezione della componente genitori del Consiglio ... (casertanotizie)

In una terza elementare di Rende in provincia di Cosenza i genitori degli altri alunni si sono organizzati per lasciare un bambino di otto anni solo in classe. Per protesta. Al di là della vicenda specifica - vale la pena interrogarsi. Il nostro sistema scolastico sa rispondere ai bisogni educativi speciali degli alunni? «La normativa prevede che tutti gli studenti vengano accolti - riconosciuti e accompagnati. Nei fatti - questo non accade» - spiega Maria Assunta Zanetti - direttrice scientifica di LabTalento - che certifica la plusdotazione. Ecco che cosa - invece - si potrebbe fare. All'interno della scuola

C’è una storia piccola che fa discutere in questi giorni e che esprime un disagio che invece è grandissimo. La scuola, la nostra scuola, ha serie ... (iodonna)