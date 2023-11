Polmoniti nei bambini | Francia e Olanda confermano la recrudescenza insolita di casi

(Di giovedì 30 novembre 2023) La Direzione generale della Sanità francese (Dgs) ha confermato oggi l’esistenza indi "di polmonite da batterio Mycoplasma pneumoniae negli adulti e neiinche rendono necessario il ricovero» in ospedale . In una circolare ai medici, la Dgs ha parlato di «» didi questa infezione respiratoria (inizialmente registrati in Cina), alcuni dei...

Cina e polmoniti nei bambini, in Italia nessun allarme

Vaia: "Zero casi polmonite pediatrica in nostri ospedali, allerta ma no paura" Sullepediatrichebambini riscontrate anche in Francia dopo la Cina, "non ci sono le condizioni per adottare misure di emergenza come ci dice l'Oms, dobbiamo essere allertati e continuare il ...

Polmoniti nei bambini, in Olanda numeri triplicati rispetto al picco dello scorso anno

Nella settimana compresa tra il 20 e il 26 novembre, il tasso di polmoniti tra i bambini e gli adolescenti della fascia 5-14 anni è risultato pari a ...

