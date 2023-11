Pista di pattinaggio sul ghiaccio a Cerveteri | cambia la viabilità

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 30 novembre 2023), 30 novembre 2023 – Con l’installazione delladisulin piazza Aldo Moro a, una delle attrattive principali del programma del Natale Caerite 2023,inevitabilmente anche la circolazione e la regolamentazione della. Nel dettaglio, per chi sale da via Ceretana avrà tre opzioni: proseguire dritto su piazza Aldo Moro, svoltare a sinistra ed entrare nel Centro Storico oppure tornare indietro su Via Mura Castellane oppure a destra in via Francesco Rosati, la salita che conduce al Cimitero Vecchio e al parcheggio del Granarone. Chi scende invece da via Sant’Angelo per recarsi verso la parte bassa di, non potrà proseguire in piazza Aldo Moro, per la quale è interdetta sia la sosta che il ...