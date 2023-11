Pioggia di medaglie per la Italy C K A di Perugia ai nazionali di kung-fu

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 30 novembre 2023) La storica Associazione Sportiva DilettantisticaCKA che si occupa di promuovere le arti marziali cinesi (ilFU) da oltre 45 anni, fa incetta dial 31° Campionato Nazionale difu c.k.a. -CSEN svoltosi al Palabarton disabato e domenica scorsa.Grazie al grande lavoro dai Maestri dell’associazione: Massimo Contardi, Mattia Lorenzi, Roberto Tromboni e Luca Torcolo e agli istruttori Mario Ortolani e Aurora Sumerano il team ha portato in gara ben 48 atleti tra piccoli e adulti.Due giorni di gara che ha visto presenti i migliori atleti del panorama nazionale di questa disciplina sportiva che sta avvicinando sempre più giovani alla pratica; oltre 500 atleti e 50 associazioni hanno partecipato. Nonostante l’alto livello e la qualità tecnica non possiamo non sottolineare la ...