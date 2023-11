Pier Silvio Berlusconi è “assolutamente soddisfatto” dei programmi Mediaset

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 30 novembre 2023)va bene, ma che fatica Italia Oggi, di Andrea Secchi, pag. 17 «Ottimi risultati in termini di ascolto», una raccolta in recupero che a novembre ha segnato un +9% dopo la crescita dell’8% di ottobre e un anno che si chiuderà in progresso dell’1,5%, forse anche del 2%. Per questoè «orgoglioso di tutto il lavoro die della squadra, un lavoro per alzare il livello qualitativo e quantitativo dell’offerta iniziato nel 2020 quando tutti i broadcaster del mondo avevano paura». Ma la conclusione di questo ragionamento, fatto durante l’incontro con i giornalisti di fine anno è «non dire quanto siamo bravi è forti, ma quanto è dura». Per l’amministratore delegato di Mfe, quello che si sta per chiudere «è uno degli anni più complicati della storia. I risultati di ascolto ...