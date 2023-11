Pianura | piazza di spaccio | arrestate 7 persone

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 30 novembre 2023): disarticolata dalla Polizia di Stato unadie 2 denunciate. Sequestrata una pistola. Nella tarda mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato di, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno controllato un appartamento in uno stabile di via Vicinale Sant’Aniello. L’intuito investigativo ha trovato positivo riscontro poiché, con non poche difficoltà, una volta giunti all’interno dell’appartamento, i poliziotti hanno sorpreso e bloccato sette uomini seduti al tavolo della cucina sul quale hanno rinvenuto 1 panetto di hashish del peso di 24 grammi circa, 4 involucri della stessa sostanza del peso di 13 grammi circa, 2 involucri di cocaina del peso di 31 grammi circa, un involucro di marijuana del peso di 98 grammi circa, ...