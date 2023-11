Piaggio | il Tribunale europeo stabilisce l’unicità del marchio “Vespa”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 30 novembre 2023) Ilha emesso una sentenza a favore di, confermando che ilrelativo alla forma dello scooter “” è riconoscibile in tutta l’Unione Europea. Questa decisione ha ribaltato la precedente presa dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo), il quale nel 2021 aveva accettato la richiesta della cinese Zhejiang Zhongneng Industry Group di annullare la registrazione deltridimensionale della “” ottenuta dall’azienda italiana nel 2014. Ilha sostenuto che unregistrato nell’UE non può essere dichiarato nullo se, dopo la registrazione, ha acquisito un carattere distintivo attraverso il suo utilizzo.ha fornito diverse prove ...