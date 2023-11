Pesaro | il clochard fortunato dopo il Superenalotto ha vinto ancora | “Cerco un lavoro e mia madre”

Leggi su tpi

(Di giovedì 30 novembre 2023) Ailribattezzato “Cassano”, che haale finalmente ha incassato 30mila euro (senza codice fiscale non poteva riscuoterli), haal Gratta&Vinci e al Lotto, complessivamente 200 euro, (a Rimini un senzatetto,una vincita, aveva offerto un pranzo al tartufo agli amici). “Ho giocato piccole somme con parsimonia in altre tabaccherie e città, e sono stato”, ha affermato in un’intervista al Corriere Adriatico. Lui ha le idee chiare: vuole prendere una casa a Senigallia, una bici, la patente e così andare a trovare la mamma. E ovviamente cercare unperché “i soldi fanno in fretta a finire e non voglio tornare in ...