Perla e Mirko a letto insieme al Grande Fratello Lei resta in slip | poi la regia stacca

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 30 novembre 2023) Cosa è accaduto traVatiero eBrunetti nella casa del? I due hanno dormito, lasul più bello Incontro particolarmente ravvicinato perVatiero eBrunetti al. I due sono rimasti anei minuti in cui la diretta del reality su Mediaset Extra cessa di andare in onda. Ma i fan sono esplosi sui social dopo aver notato i due ex di Temptation Island molto vicini, conche si sarebbe tolta i pantaloni del pigiama perre solamente in. Ladel...