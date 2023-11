Percorsi abilitanti 30 CFU per docenti “ingabbiati” | rassicurazioni generiche del Ministero sull’attivazione dei corsi

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 30 novembre 2023)per la scuola secondaria: c'è molta attesa per l'attivazione deida parte delle Università. Un corso specifico da 30 CFU riguarda igià in possesso di abilitazione per altro grado/classe di concorso o specializzazione sostegno, IN questo caso non ci sono limiti di posti da rispettare, ma la priorità finora è stata quella di avviare iutili per la partecipazione ai con. L'articolo .