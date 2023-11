Perché non posso guardarlo | Jannik Sinner | la madre sconvolta davanti alla tv

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 novembre 2023) «Certo che sono felice per tutto quello che ha fatto, ma preferisco non aggiungere altro». Così Siglinde, la mamma del personaggio del momento, che a soli 22 anni ha trascinato l'Italia del tennisvittoria in Coppa Davis. Mamma Siglinde, 57 anni, insieme al marito Hans Peter di due anni più grande, ha lavorato per anni al Rifugio Fondovalle (Talschlusshütte) in Val Fiscalina, dove lui era cuoco e lei si occupava dell'accoglienza dei clienti. Ora la mamma seguequando può, ad esempio nei tornei in Italia o nella vicina Vienna. Quando non è presente raramente lo segue in tvsoffre troppo. «Non ce la faccio a vederlo, mi viene una cosa qui, per me è troppo... troppo». Così va a passeggiare nervosamente. A completare la ...