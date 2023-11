Perché il Lago Roopkund | conosciuto anche come Lago degli Scheletri | è pieno di ossa umane

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 30 novembre 2023) Tra le imponenti montagne dell’Himalaya indiano c’è unisolato immerso in una valle avvolta dalla neve, dove centinaia diumani trovano la loro eterna dimora. Il, situato a un’altitudine di 5.029 metri sopra il livello del mare, giace in fondo a un ripido pendio alle pendici del Trisul, una delle vette più imponenti dell’India, incastonato nello stato dell’Uttarakhand. La presenza inquietanteattorno e sotto il ghiaccio è valso alil soprannome di ““, scoperto da una guardia forestale britannica in perlustrazione nel lontano 1942. Per più di mezzo secolo, antropologi e scienziati ...