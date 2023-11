Per lo sport a Napoli servono nuove risposte

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 30 novembre 2023)capitale dello2026 è uno dei frutti più importanti di visione, progettazione e concretezza amministrativa. Nel 2011 appena eletto sindaco pensai subito che la vetrina delle bellezze della nostra meravigliosa città potesse essere il volano per la sua rinascita. Turisti? Zero! Eventi musicali, culturali oivi? Gli artisti scappavano a gambe levate e gli organizzatori internazionali avevano negli occhi il devastante scenario dei rifiuti. Furono rimossi, ma l’immagine dinel mondo era ancora “munnezza e Gomorra”. La scelta – non facile – di liberare il lungomare dalle auto si rivelò azzeccatissima. Il connubio bellezza, mare,indicò la strada della ripartenza di. Due edizioni dell’America’s Cup e di Coppa Davis furono qualcosa di potente e vincente ...