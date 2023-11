Pentathlon | Nazionale azzurra ricevuta al Quirinale Mattarella | “Disciplina straordinaria | sintesi più competizioni”

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 novembre 2023) “Ilè una, che non soltanto raccoglie successi, ma, con le sue cinque specialità, la corsa, il nuoto, equitazione, la scherma, il tiro, raccoglie le prime e più antiche discipline dello Sport. Quindi è come unadellesportive. E avere tanti risultati in questa, anche con dei giovani talenti, è particolarmente importante”. A sottolineare i grandi valori delModerno è il Presidente della Repubblica, Sergio, che ieri mattina ha ricevuto al, per la prima volta, gli azzurri che hanno riportato ilitaliano ai vertici internazionali nel corso del 2023. Il Capo dello Stato ha incontrato la campionessa del mondo e ...