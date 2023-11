Portogallo - dal prossimo anno addio alle pensioni d'oro per gli italiani

I fatti del 23 Novembre: figuraccia Roma per l'Expo, quarta rata del Pnrr,Turretta dal gip

...di Perugia riapre il caso che ha visto la condanna all'ergastolo il commercialista Andrea&... Figuraccia Roma Leggo: Baby campioni di parità e diritti Qn: Medici, salve ledi vecchiaia ...

Pensioni, Rossi (Covip): "Ognuno avrà tasso sostituzione che fa ... Adnkronos

I medici sulle pensioni: «Stralcio o tutti via» La Verità

Pensioni, Rossi (Covip): "Ognuno avrà tasso sostituzione che fa parte della propria storia"

(Adnkronos) - "Siamo abituati ad avere un tasso di sostituzione al l'80% e quelli che l'Ocse ci propone sono medi, ognuno di noi avrà un tasso di sostituzione che fa parte della sua storia. All'Inps a ...

Ciclamini rossi all’ingresso dell’ospedale Cardarelli: l’iniziativa “dedicata alla strage degli innocenti”

In ospedale si entra con la testa bassa, spesso carica di pensieri e preoccupazioni per la salute. Raramente un saluto, un sorriso. È per questo che ...