Pensioni in provincia di Napoli con aumenti e tredicesime | il calendario dei pagamenti

Poste Italiane comunica che in tutti i 242 Uffici Postali della Provincia di Napoli le pensioni del mese di ottobre saranno in pagamento a partire ... (teleclubitalia)

Roma – Poste Italiane comunica che in tutti i 393 Uffici Postali di Roma e provincia le pensioni del mese di ottobre sono in pagamento a partire da ... (ilfaroonline)

Poste Italiane - in provincia di Roma pensioni in pagamento a partire dal 2 ottobre

Le Pensioni saranno in pagamento a partire da giovedì 2 novembre in tutti gli uffici postali della provincia di Milano . Questa disposizione è valida ... (ilnotiziario)

Tempo di pagamenti anche per i pensionati. Poste Italiane comunica che in tutti i 242 Uffici Postali della provincia di Napoli le pensioni del mese ... (teleclubitalia)

Al via il pagamento delle pensioni in provincia di Napoli : comunicate date e turnazioni

NEL SANNIO DA VENERDÌ 1° DICEMBRE SARANNO IN PAGAMENTO LE PENSIONI DEL MESE COMPRENSIVE DI TREDICESIMA

Poste Italiane comunica che in tutti i 91 Uffici Postali delladi Benevento ledel mese di dicembre, comprensive di tredicesima, saranno in pagamento a partire da venerdì 1. Per una migliore fruizione del servizio, è consigliabile, per il ...

Poste, pensioni e tredicesime in pagamento a Reggio e provincia ReggioToday

In pagamento negli 87 Uffici Postali della provincia di Latina le ... Radio Studio 93

Sassari, pensioni in pagamento da venerdì 1

La rata sarà comprensiva di tredicesima. Turnazione alfabetica per chi deve ritirare allo sportello di uno dei 121 uffici della provincia ...

Poste, in pagamento pensioni di dicembre e tredicesima, ingressi scaglionati agli sportelli: ecco quando andare

Poste italiane ha comunicato che in tutti i 73 uffici postali della provincia di Agrigento sono in pagamento le pensioni del mese di dicembre, comprensive di tredicesima. Si potranno ritirare a ...