Pensioni dicembre | pagamenti da ieri | aumenti con rivalutazione e tredicesima con bonus | le date e gli importi

Anche a Cagliari medici in piazza, Cimo - Fesmed: 'Sistema al collasso, serve piano assunzioni'

... la depenalizzazione dell'atto medico, l'eliminazione della norma che prevede tagli alledei medici. 'Raramente i medici decidono di scioperare, ma se il 5aderiranno in massa alla ...

Si è riunito il sindacato metalmeccanici della Uil di Cesena: "Servono più diritti e meno precariato"

Venerdì 1 Dicembre si è svolto il Consiglio Territoriale della Uilm ... necessità di rilancio dei redditi da lavoro delle lavoratrici, dei lavoratori e delle pensioni. Servono più tutele e più diritti ...

Perché ancora non funziona NoiPA, quando sarà visibile il cedolino di dicembre

Purtroppo ancora non funziona NoiPA, il servizio online e via app della Pubblica Amministrazione attraverso il quale sono visibili i cedolini degli stipendi e delle pensioni per i dipendenti pubblici.