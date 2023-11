Pena di morte | arcaica ma ancora attuale | 600 esecuzioni quelle dichiarate nel 2021

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 30 novembre 2023) Il 30 novembre di 237 anni fa veniva abolita, per la prima volta nella storia, ladi. A fare da apripista in questo senso, nel 1786, fu il Granducato di Toscana con Pietro Leopoldo. Oggi, “Festa della Toscana”, la giornata è quindi dedicata a quell’avvenimento rivoluzionario, numerose le iniziative per alzare la voce contro questainumana. Si riflette su quanta strada è stata fatta riguardo a questa pratica, che ha origini nell’antichità, manon è sufficiente, per mettere un punto definitivo allecapitali emesseoggi in numerosi stati del mondo. La storia Ladiesiste da sempre. Se ripercorriamo brevemente la storia di questa degradanteci accorgiamo che già Il codice di ...