Pedullà | «Inter | pareggio che vale la vittoria! Sanchez mi è piaciuto»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 30 novembre 2023) Alfredodice la sua sulla prestazione dell’e sull’atteggiamento che dimostra Simone Inzaghi. Ecco il pensiero dell’opinionista dopo la sfida pareggiata nel secondo tempo contro il Benfica. VALUTAZIONI – Nonostante alcune imperfezioni e tanti volti “nuovi” Alfredoè soddisfatto di quanto ha dimostro l’contro il Benfica. Il giornalista lo afferma nel corso di “Sportitalia Mercato”: «Con degli esperimenti che non sono riusciti ma abbastanza comprensibili. Klaassen e Bisseck non hanno reso. Audero ha fatto una buona partita, secondo me da sufficienza. Poi l’la partita l’ha ripresa ed è normale quando hai ripristinato la normalità. Thuram è entrato e ha fatto la differenza, come anche Barella. Sei tornato ad essere per il 70% l’che non eri nel primo ...