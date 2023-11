Pd Annunziata | “In piazza con lavoratori e pensionati”

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 30 novembre 2023) Pd: “Inconcontro le scelte della destra che penalizzano Napoli e il Sud”. “Napoli e il Mezzogiorno sono le realtà più penalizzate dalle scelte del Governo Meloni. I fondi per gli investimenti nel Sud sono bloccati e i tagli colpiscono le risorse per il trasporto pubblico locale, per la sanità e per le politiche sociali. Non possiamo rimanere in silenzio davanti a tutto questo” – è quanto dichiarano in una nota Giuseppee Francesco Dinacci, rispettivamente segretario e presidente del Partito Democratico Area Metropolitana di Napoli annunciando l’adesione dei Dem allo sciopero generale promosso per venerdì 1 dicembre da CGIL e UIL. “Segnali preoccupanti arrivano anche per il comparto industriale campano, vista l’assenza di scelte efficaci per ...