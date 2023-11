Pavia | lavori in un palazzo | trovato clochard morto da 10 anni

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 30 novembre 2023) Resti umani, ormai mummificati, del cadavere di un uomo. Questo il ritrovamento avvenuto da parte di alcuni operai impegnati presso il cantiere dell'ex palestra civica di via Porta, nel centro storico di, dietro la parete di un locale adibito a magazzino. Le ossa e i pochi brandelli di pelle del corpo sono stati rinvenuti in un sacco a pelo, particolare che ha fatto pensare subito ad un senzatetto, che potrebbe averrifugio nell'edificio ormai disabitato e in stato di abbandono da diversi