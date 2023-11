Paura Per Costantino Vitagliano | Ho Una Malattia Rara!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 30 novembre 2023) Uno degli ex tronisti più famosi di Uomini e donne ha annunciato di avere unarara. Stiamo parlando di, che attraverso un video postato sui social, ha fatto sapere di essere in ospedale in attesa che i medici trovino una cura per questa. Ecco cosa ha raccontato!in ospedale: ho unararaè senza dubbio il tronista più famoso della storia di Uomini e donne. Era il 2003 quando partecipò al programma di Maria De Filippi divenendo in poco tempo una celebrità. Ancora oggi è seguito da tantissimi fan e proprio ai suoi followerha fatto sapere di essere ricoverato in ospedale da circa una settimana. Si trova al San Gerardo ...